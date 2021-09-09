Под Киевом микроавтобус с хасидами попал в аварию — погиб гражданин Израиля
- Автор:
- София Телишевская
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В четверг, 9 сентября, на трассе Киев — Одесса в смертельное ДТП попал микроавтобус, в салоне которого находились хасиды. Произошло это, когда 13 паломников направлялись из Умани в международный аэропорт «Борисполь».
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
По предварительным данным, авария произошла на 109-м километре трассы Киев — Одесса. 37-летний водитель, перевозивший паломников, двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.
Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, выполняя маневр, столкнулся со встречным автобусом и вылетел с проезжей части в поле. В результате ДТП, по словам полицейских, погиб 45-летний гражданин Израиля.
Остальные пассажиры микроавтобуса не пострадали.
- В этом году празднование Рош га-Шана пришлось на 6—8 сентября, в Умань прибыли более 20 тысяч хасидов. Сейчас празднование Рош га-Шана завершается. Поэтому паломники-хасиды начали разїезжаться из Умани в свои страны.