В Париже ограбили ювелирный бутик Bulgari на €10 млн. Полиция задержала трех подозреваемых, еще четверых ищут

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Mario A. P. / Flickr

В Париже полиция задержала трех подозреваемых в ограблении магазина Bulgari — они вынесли ювелирные изделия на €10 миллионов. Об этом сообщает CNN.

Bulgari — это итальянская компания, которая изготавливает предметы роскоши, ею владеет компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Магазин Bulgari в Париже недавно прошел масштабную реконструкцию, расширившись до Вандомской площади. Он оснащен мраморными колоннами, которые напоминают о его римском происхождении. Во время нападения на магазин никто не пострадал.

Полиция установила, что незадолго до полудня трое мужчин в деловых костюмах и с оружием ограбили бутик Bulgari, который расположен неподалеку отеля Ritz. Трое скрылись на машине, а четверо сообщников поехали на скутерах. Полиция открыла огонь по автомобилю возле торгового центра Les Halles, заставив троицу остановиться. Их сразу арестовали, ищут еще четырех на скутерах.

Ювелирные магазины в Париже в последние месяцы подверглись серии вооруженных ограблений.

«Это не первый случай, когда Вандомская площадь становится мишенью. Но это были не просто пистолеты. Они использовали крупнокалиберное оружие, риски такого рода случаются редко», — сказала репортерам офицер.

В июле воры похитили драгоценности на сумму почти €2 миллиона из магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей (украденное нашли, подозреваемых арестовали). В том же месяце в центре Парижа ограбили ювелирный магазин Dinh Van.