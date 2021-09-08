Папа Римский отправил в две тюрьмы 15 тысяч рожков мороженого

Новости

Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римский Франиск отправил 15 тысяч рожков мороженого заключенным двух римских тюрем. Это жест поддержки в жаркий летний период в Италии.

Об этом сообщают издания Vatican News и агентство Reuters.

Мороженое поехало в тюрьму Регины Коэльо в центре Рима и тюрьму Ребиббия на окраине города. Доставил посылку от имени Папы польский кардинал Конрад Краевский, который известен как «папский подручник»: он создал медицинские и купальные помещения для бездомных.

Нынешнее лето было одним из самым жарких за всю историю наблюдений в Италии: на Сицилии в августе зафиксировали +48,8 °С, что считается наивысшей температурой, которую когда-либо регистрировали в Европе.

Офис Краевского в течение лета также отправил в медицинское учреждение на Мадагаскаре сканер компьютерной томографии стоимостью $600 тысяч и около €2 миллионов средств на улучшение медицинских учреждений в трех неназванных африканских странах.