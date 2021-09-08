Замначальника исполнительной службы получил подозрение за продажу в 50 раз дешевле стадиона «Юбилейный» в Сумах
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Заместитель начальника Управления исполнительной службы юстиции в Сумской области получил подозрение в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК) по делу о продаже по заниженной в 50 раз цене стадиона «Юбилейный» в Сумах.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, чиновник на основании исполнения взыскания долгов с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в пользу группы взыскателей вынес постановление об аресте доли должника, в том числе стадиона «Юбилейный», но перед подачей заявки на торги не привлек специалиста для оценки доли. Он самостоятельно оценил стоимость арестованного, и в декабре 2020 года доля должника, в том числе стадион, была продана за 8,12 млн гривен, хотя рыночная цена доли почти 400 млн грн.
В прокуратуре утверждают, что действия чиновника привели к убыткам в 385 млн грн.
- Стадион «Юбилейный» был открыт в 2001 году. Его построили за 50 млн грн. «Юбилейный» вмещает 25 830 зрителей — он принимал Суперкубок и финал Кубка Украины. Сейчас на стадионе домашние матчи проводит футбольный клуб «Альянс» из поселка Липовая Долина.