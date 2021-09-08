Рада приняла закон о виртуальных активах — он позволяет законно распоряжаться криптовалютой

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«Бабель»

Верховная Рада легализовала виртуальные активы, приняв во втором чтении соответствующий законопроект 276 голосами депутатов.

Так называемый закон о биткоинах вводит регулирование виртуальных активов. Предполагается, что он позволит держателям криптовалюты легально обменивать ее и декларировать, а международным компаниям — регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что легализация даст криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение. Это позволит официально работать иностранным и украинским криптобиржам, банки смогут открывать счета для криптокомпаний, а государство сможет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Закон определяет виртуальные активы как «совокупность данных в электронной форме, которая имеет стоимость». Такие активы делят на необеспеченные и обеспеченные, которые удостоверяют имущественные или неимущественные права, в том числе права требования на другие объекты (вещи, деньги, услуги, информация).

Криптовалюта не будет средством платежа на территории Украины, но ею можно будет законно распоряжаться, в том числе обменивать на другие виртуальные активы, деньги или ценности.

Владение, пользование и распоряжение виртуальным активом будет фиксироваться в системе обращения виртуальных активов. Государственное регулирование будет осуществлять Министерство цифровой трансформации.

После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка возможность правовой защиты.