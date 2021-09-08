В Индонезии при пожаре в тюрьме погибли более 40 человек

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В Индонезии в тюрьме города Тангеранг произошел крупный пожар в блоке, в котором содержали осужденных за наркоторговлю. В огне погиб 41 человек, еще 73 пострадали.

Об этом сообщают Reuters и The Jakarta Post.

Пожар вспыхнул ночью в блоке, рассчитанном на 38 человек. В действительности там содержат 122 заключенных, что и привело к большому количеству жертв. Сама тюрьма очень переполнена — она рассчитана на 600 заключенных, но в ней содержат более 2 тысяч людей.

Причины возникновения пожара придется устанавливать спецкомиссии. 13 надзирателей тюрьмы заметили огонь слишком поздно и смогли помочь лишь с эвакуацией заключенных из других блоков. Огонь удалось потушить только к утру.

В больнице Тангеранга, куда свезли раненых и тела погибших, сообщили, что в огне, кроме индонезийцев, погибли два заключенных из Португалии и Южной Африки. Многие тела сильно обгорели — опознать их практически невозможно.