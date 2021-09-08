Четыре студента отравились угарным газом во время пожара в общежитии Уманского университета
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Facebook / ГСЧС
Вечером 7 сентября в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
В частности, трех человек доставили в медучреждение с порезами, а четырех — с отравлением угарным газом.
Подразделения ГСЧС с помощью автолестниц эвакуировали из помещения 20 человек. К тушению пожара привлекли 27 спасателей и семь единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
- 3 сентября в костеле Святого Николая произошло возгорание между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания. Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.