Четыре студента отравились угарным газом во время пожара в общежитии Уманского университета

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Вечером 7 сентября в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

В частности, трех человек доставили в медучреждение с порезами, а четырех — с отравлением угарным газом.

Подразделения ГСЧС с помощью автолестниц эвакуировали из помещения 20 человек. К тушению пожара привлекли 27 спасателей и семь единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.