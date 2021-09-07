«Для вас пандемия закончена»: канцлер Австрии заявил, что для вакцинированных больше не будет никаких ограничений

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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что для вакцинированных людей больше не будет никаких ограничений.

Об этом он рассказал в интервью ORF.

По его словам, завершение пандемии не означает, что болезнь исчезла. Ученые прогнозируют, что коронавирус будет среди людей еще несколько лет. Однако новых локдаунов для вакцинированных людей в Австрии вводить не будут.

В то же время для тех, кто не вакцинировался, COVID-ограничения будут продолжать действовать. Курц отметил, что те, кто не хочет вакцинироваться, все равно рано или поздно заболеют несмотря на усилия правительства и ограничения.

Однако канцлер Австрии продолжает выступать против обязательной вакцинации. Он также поддерживает открытие школ.