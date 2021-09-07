Рада приняла закон о стимулах для инвестирования в индустриальные парки

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Верховная Рада приняла закон о перезапуске индустриальных парков.

За это решение проголосовали 290 нардепов.

«Этот законопроект предлагает ввести стимулы, которые соответствуют современным мировым тенденциям и повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков», — заявила нардеп Евгения Кравчук.

Согласно документу:

участники индустриальных парков смогут получить компенсацию процентов по кредитам; максимальный размер такой компенсации — 70%;

инициаторы и участники создания парков получат компенсацию 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям;

вводится частичная компенсация инвестиций, реализованных в течение первых трех лет деятельности в индустриальном парке; максимум компенсации — 70%;

утверждается определенный перечень объектов, допускаемых к размещению в индустриальном парке.

Во вторник 7 сентября Верховная Рада возвращается к работе после летних каникул. Нынешняя неделя у депутатов — пленарная.