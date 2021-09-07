Рада приняла закон о стимулах для инвестирования в индустриальные парки
- Автор:
- Олег Панфилович
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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Верховная Рада приняла закон о перезапуске индустриальных парков.
За это решение проголосовали 290 нардепов.
«Этот законопроект предлагает ввести стимулы, которые соответствуют современным мировым тенденциям и повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков», — заявила нардеп Евгения Кравчук.
Согласно документу:
- участники индустриальных парков смогут получить компенсацию процентов по кредитам; максимальный размер такой компенсации — 70%;
- инициаторы и участники создания парков получат компенсацию 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям;
- вводится частичная компенсация инвестиций, реализованных в течение первых трех лет деятельности в индустриальном парке; максимум компенсации — 70%;
- утверждается определенный перечень объектов, допускаемых к размещению в индустриальном парке.
Во вторник 7 сентября Верховная Рада возвращается к работе после летних каникул. Нынешняя неделя у депутатов — пленарная.