Новости

Рада приняла закон о стимулах для инвестирования в индустриальные парки

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Верховная Рада приняла закон о перезапуске индустриальных парков.

За это решение проголосовали 290 нардепов.

«Этот законопроект предлагает ввести стимулы, которые соответствуют современным мировым тенденциям и повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков», — заявила нардеп Евгения Кравчук.

Согласно документу:

Во вторник 7 сентября Верховная Рада возвращается к работе после летних каникул. Нынешняя неделя у депутатов — пленарная.