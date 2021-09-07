В Турции состоялась церемония закладки нового корвета для военного флота Украины

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Anadolu Agency

В Турции в Стамбуле прошла церемония закладки киля первого корвета типа ADA для Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

В церемонии приняла участие делегация Минобороны Украины во главе с командующим ВМС, контр-адмиралом Алексеем Неижпапой, который заявил, что для украинского флота это знаковое событие.

Корвет строят с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям, только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.

По договоренностям, в 2022 году боевой корабль будет переправлен в Украину для установки вооружения и доработки, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС. Ожидается, что этот корвет типа ADA приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года — до этого его ждут испытания.

Как передает Naval Pages, корвет получит американские противокорабельные ракеты Harpoon, зенитно-ракетный комплекс малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитный комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм пулеметные установки Aselsan STAMP и 324-мм торпедные аппараты с противолодочными торпедами MU90 Impact.