Bihus.Info: Мать нардепа-«слуги» Клочко за время его работы в Раде приобрела недвижимость и Tesla на 14,5 млн грн

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УНІАН / Кузьмин Александр

Мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко, 70-летняя Наталья, в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.info, которое обнародовали 7 сентября.

Так например, в августе 2021 года Наталья Клочко купила две квартиры (на 200 и на 68 кв. м) и нежилое помещение (4,5 кв. м) в столичном ЖК «Ривьера». Средняя стоимость квадрата в этом ЖК — 35 тысяч гривен. Следовательно, недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн грн.

В апреле 2021 года женщина купила купила дом на 150 кв. м под Броварами в селе Победа. По этому адресу находится коттеджный городок Viva Village Town, где расположено 13 таунхаусов. На странице городка в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

В прошлом году женщина стала владелицей 24 соток в селе Блиставица (Киевская область). Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на нем ничего нет, однако только землю в этом месте продавали за 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прайсу участок матери нардепа должен обойтись где-то в 2 млн грн.

Кроме того, в прошлом году женщина купила авто — Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

Журналисты акцентируют внимание на том, что у самого нардепа, согласно декларации, собственного жилья нет. В комментарии Bihus.Info Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.