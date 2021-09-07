На шахте в оккупированной Вознесеновке канат кабины с горняками. Погибли по меньшей мере 9 человек
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- Ангелина Шеремет
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Крымский Андрей / УНИАН
В оккупированной части Луганской области в городе Вознесеновка (до 2016 года город назывался Червонопартизанск) на шахте «Красный партизан» оборвался канат кабины с горняками. Погибли по меньшей мере девять человек.
Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах «ЛНР».
Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 сентября. Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. Информации по остальным 16 горнякам пока нет.
- 31 июля утром на шахте «Покровское» (Донецкая область) произошел взрыв. В результате 10 горняков, которые работали под землей, получили ожоги различной степени, их госпитализировали. Семеро из них погибли.