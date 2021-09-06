Умер французский футболист Жан-Пьер Адамс. Он 39 лет пролежал в коме из-за ошибки анестезиолога

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Flickr / Yuri Casari

Во Франции скончался бывший игрок сборной, а также «Ниццы» и «ПСЖ» Жан-Пьер Адамс. Ему было 73 года, из которых 39 лет он лежал в коме.

Об этом пишет The Guardian.

Адамс был уроженцем Сенегала, но в 10-летнем возрасте переехал во Францию. Там он начал заниматься футболом. Его профессиональная карьера продолжалась с 1967 по 1981 год в разных французских клубах, самыми известными из которых были «Ницца» и «ПСЖ». Также Адамс сыграл 22 поединка за сборную Франции.

В 1982 году Адамс порвал связки в коленном суставе, и ему требовалась операция. Футболиста должны были прооперировать 17 марта. В тот день многие французские медики вышли на забастовки, и анестезиолог, который был на операции у Адамса, параллельно имел еще 8 таких операций. Врач ошибся и уколол футболисту огромную дозу анестезии, из-за чего он впал в кому. Его ассистент был стажером и тоже вовремя не заметил ухудшение состояния здоровья.

С 1982 года Адамс находился в коме. В середине 1990-х анестезиолог и стажер были приговорены к одному году условно и оштрафованы на 815 долларов. Все 39 лет за Адамсом ухаживала его жена Бернадетт, которая отказывалась даже рассматривать возможность эвтаназии.