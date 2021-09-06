Зеленский призвал США сохранить санкционное давление на «Северный поток — 2»

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Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом в Украину и обговорил с ними Хартию стратегического партнерства, ситуацию с безопасностью на Востоке и «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский поблагодарил их за поддержку Вашингтона в учреждении деятельности «Крымской платформы» и отметил, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Также стороны обсудили угрозы реализации проекта «Северный поток — 2».

«Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено», — отметил президент.

Глава государства ознакомил членов Конгресса США с ситуацией на востоке Украины и вдоль украинских границ. Во время встречи также состоялось видеовключения военного руководства из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.