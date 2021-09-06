Украина закачала в свои хранилища на треть меньше газа, чем в 2021 году. Цены в Европе достигли рекордных показателей

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По состоянию на начало сентября Украина закачала в свои подземные хранилища на треть газа меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает компания «Укртрансгаз».

«К началу сентября запас природного газа в украинских ПХГ составляет 18 млрд куб. м. Это на 30% меньше прошлогодних показателей», — говорится в сообщении.

В общем Оператор газохранилищ планирует закачать 19 млрд куб. м. Этого должно хватить для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022. В Уктрансгазе объясняют, что в 2013-2018 гг. Украина входила в зимний период с запасами 14,5-17,1 млрд куб. м.

Иностранные заказчики держат в украинских хранилищах 3,3 млрд куб. м газа. Это на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Текущая ситуация на газовом рынке кардинально отличается от прошлогодней, но мы продолжаем двигаться к прогнозируемому значению наполнения украинских хранилищ... Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. И по этому могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ», — отметил и.о. гендиректора компании Сергей Перелома.

При этом цена на газ на сентябрь на европейских хабах продолжают расти. 6 сентября они достигли €53,34 за МВт-ч (или $679,02 за тысячу кубометров), аналитики допускают рост до €100 ($1270 за тысячу куб. м) в случае мощных морозов, пишет Bloomberg.