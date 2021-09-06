Главный санврач Кузин: Украина скоро перейдет из «зеленой» в «желтую» зону. Минздрав разрабатывает привилегии для вакцинированных

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«Бабель»

Украина в ближайшее время выйдет из «зеленого» уровня карантина, поскольку в стране ухудшается ситуация с коронавирусом.

Об этом главный санврач страны Игорь Кузин заявил в эфире программы «Сніданок з 1 + 1» утром в понедельник, 6 сентября.

«Ситуация действительно ухудшается в большинстве областей. В ближайшее время страна выйдет из «зеленой» зоны, мы будем вынуждены ввести «желтую» зону. Будут более жесткие ограничения в отношении посещений массовых мероприятий, спортзалов», — заявил Кузин.

Однако, по его словам, локдауна в Украине следует ожидать не раньше ноябрь. Главный санврач страны также отметил, что сейчас Минздрав разрабатывает менее жесткие нормы, которые будут касаться в случае локдауну вакцинированных граждан, обнародовать их должны в ближайшее время.

«Например, бизнес сможет работать либо не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если речь будет идти о функционировании спортзалов. Такие нормы будут действовать как для вакцинированного рабочего персонала, так и людей, которые посещают заведение», — добавил Кузин.

Впоследствии министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24» уточнил, что в Украине могут уже со следующего понедельника, 13 сентября, усилить карантин. Минздрав уже подал в Кабмин инициативу по переводу Украины в «желтую» зону карантина.