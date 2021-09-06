В Украине за воскресенье выявили почти 800 случаев ковида, провакцинировали от него более 40 тысяч человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Украине за минувшие сутки, 5 сентября, выявили 773 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 41 787 человек. Одну дозу получили 12 367 человек, вторую — 29 420.
Об этом утром 6 сентября сообщило Министерство здравоохранения страны.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях. Также за минувшие сутки госпитализировали 635 человек, умерли от ковида 18 больных, а выздоровели — 457.
Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 298 307 случаев коронавируса, от него умер 54 001 человек, а выздоровели 2 213 177 украинцев.
Также с начала прививочной кампании привили 5 581 418 человек, из них одну дозу получили 5 581 416 человек, обе — 4 208 085.
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