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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за минувшие сутки, 5 сентября, выявили 773 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 41 787 человек. Одну дозу получили 12 367 человек, вторую — 29 420.

Об этом утром 6 сентября сообщило Министерство здравоохранения страны.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях. Также за минувшие сутки госпитализировали 635 человек, умерли от ковида 18 больных, а выздоровели — 457.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 298 307 случаев коронавируса, от него умер 54 001 человек, а выздоровели 2 213 177 украинцев.

Также с начала прививочной кампании привили 5 581 418 человек, из них одну дозу получили 5 581 416 человек, обе — 4 208 085.