На горе Тетнульд в Грузии погиб еще один украинский альпинист

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В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист Петр Борыс. В начале июля там скончался другой украинец.

Об этом в Facebook сообщила Национальная скаутская организация «Пласт».

Сообщается, что Борыс был членом куреня «Сіроманці» и активным участником пластовых мероприятий и лагерей.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Борыса. Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (по грузински — Белая гора) в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Погиб после завершения восхождения», — сообщили в организации. Родные погибшего организовывают перевозку его тела в Украину.