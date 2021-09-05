«Защита слабых — дело сильных». В Киеве и других городах проходит Всеукраинский марш за права животных
- Автор:
- Олег Панфилович
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UA Animals / Facebook
В Киеве начался Всеукраинский марш за права животных под лозунгом «Защита слабых — дело сильных».
Организатором мероприятия выступила организация UAnimals. Участники марша примерно в 13:30 начали шествие от парка Шевченко к зданию Верховной Рады. В мероприятии принимают участие около 1 000 человек.
«Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочных станций. Мы требуем справедливости и призываем способствовать привлечению к ответственности живодеров и «догхантеров», — сообщается на странице организаторов.
Участники акции добавили, что собрались, потому что «гуманность всегда актуальна». «Предприниматели, актеры, артисты, волонтеры, студенты, пенсионеры, ветераны — мы все разные, но вместе требуем одного: спасти животных», — добавляют они.
Как отмечает Укринформ, Всеукраинский марш за права животных одновременно проходит в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции «Академик Вернадский».
- В ноябре 2020 года в Черновцах запретили размещение передвижных цирков с животными.
- Перед этим Окружной административный суд Киева признал законным постановление Киевской городской государственной администрации о запрете в столице гастролей передвижных цирков, которые используют в своих представлениях животных.
- В декабре 2018 года Кабинет министров рассмотрел и одобрил изменения по защите животных от жестокого обращения. Эти проблемы касаются не только цирков. Речь идет также о санкциях в отношении безответственных и жестоких владельцев и содержания животных в частном секторе.