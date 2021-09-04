МВД Польши наказало часть полицейских, обвиняемых в убийстве украинца

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В Министерстве внутренних дел Польши заверили, что наказали часть полицейских, причастных к смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который погиб во Вроцлаве после того, как его задержала полиция.

Об этом сообщает Польское радио.

«Уже есть реакция. В Любене началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказаны», — сказал вице-министр Министерства внутренних дел и администраций Мацей Вонсик.

Онотметил, что «виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности».

Окружна прокуратура в місті Свідниця відкрила справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті, але наразі без висунення безпосередніх звинувачень поліцейським. У зв'язку із ситуацією, комендант поліції у Вроцлаві відсторонив від виконання службових обов'язків чотирьох поліцейських, котрі брали участь у перевезенні чоловіка до витверезника. Натомість стосовно двох інших поліцейських відкрили процедуру звільнення зі служби.

Окружная прокуратура в городе Свидниця открыла дело по статье о непредумышленном доведении до смерти, но пока без предъявления конкретных обвинений полицейским. В связи с ситуацией, комендант полиции во Вроцлаве отстранил от выполнения служебных обязанностей четырех полицейских, участвовавших в перевозке мужчины в вытрезвитель. Вместе с тем в отношении двух других полицейских открыли процедуру увольнения со службы.

Речь идет о событии, которое произошло 30 июля 2021 года. Тогда уроженец Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко вечером возвращался домой городским автобусом. По словам правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения — они обнаружили 1,5 промилле алкоголя в его крови.

Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (тот якобы бил головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Там парень якобы начал сопротивляться правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полиция выключила нагрудные камеры после того, как задержала парня.

Данные видеомониторинга появились уже после того, как украинца доставили в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерные следы от применения перечного газа.

По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, удушение ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли.

Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно. Семья Дмитрия утверждает, что погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным.