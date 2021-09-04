В Киеве стартовал фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine

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В Киеве на Арт-заводе «Платформа» открылся фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Гостей фестиваля ждут разнообразные шоу, выставки и фотозоны, любимые персонажи, выступления музыкальных групп, а также встречи с голливудскими звездами.

В частности, в этом году на фестиваль приедут британская актриса Наталия Тена, которая играла в «Игре престолов», «Гарри Поттере» и сериале «Мандалорец», и актер, режиссер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, прославившийся главными ролями в фильмах «Плачущий убийца» и «Только сильнейшие», сериале-комиксе «Ворон», а также ролями в «Полиции Гавайев», «Агентах «Щ.И.Т.» и в «Джон Вик — 3».

Сегодня, 4 сентября, гостей фестиваля ожидает встреча с актрисой Анной Шаффер («Сага о Ведьмаке», «Гарри Поттер») и моделью и актрисой Хеленой Манковской, чья внешность стала основой для персонажа из видеоигры Resident Evil: Village.