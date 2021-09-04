В Житомирской области международный автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб

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Пресс-служба полиции Житомирской области

В Житомирской области возле села Стрыбеж в ночь на 4 сентября произошло ДТП с участием международного автобуса, который осуществлял рейс из Польши в Мариуполь, и автовоза.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как отмечается, авария произошла на 177 км автодороги Киев — Чоп ориентировочно в 04:20. После столкновения автобус загорелся.

В результате ДТП погиб второй водитель автобуса, который на момент аварии отдыхал, также пострадали 11 пассажиров, им оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, столкновение допустил водитель автобуса, 30-летний житель Николаевской области.

Пресс-служба полиции Житомирской области

Сейчас открыто производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.