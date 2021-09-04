Порезанную картину художника Бэнкси вновь выставили на аукцион. За три года она подорожала в четыре раза

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Sotheby’s

Аукционный дом Sothebyʼs снова выставил на аукцион картину уличного художника Бэнкси «Девушка с воздушным шаром». В 2018 году ее продали за $ 1,4 миллиона, а в этот раз ожидают получить до $8,3 миллиона.

Об этом сообщает CNN.

Торги состоятся в октябре. Бэнкси создал «Девочку с воздушным шаром» в 2006 году по мотивам своего одноименного граффити 2002 года. Отметим, что это изрезанная картина — в 2018 году сразу после продажи на глазах у потрясенных участников аукциона картина начала самоуничтожаться.

В раму картины, как выяснилось потом, был встроен шредер. Довести до конца художественную акцию не удалось: в механизме что-то сломалось, и примерно половина «Девушки с воздушным шаром» осталась нетронутой. Работа и остается в таком состоянии — наполовину измельченной.

Тогда новая владелица картины решила от нее не отказываться после такого перформанса и стоимость работы ожидаемо выросла в четыре раза.