Глава Черновицкой ОГА предупредил о распространении коронавируса в регионе: Мы в шаге от «оранжевой» зоны
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что регион находится в шаге от перехода в «оранжевую» карантинную зону. Однако никаких ограничений там вводить не будут, пока государственная комиссия ТЭБ и ЧС не выведет всю Украину из «зеленой» зоны.
Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.
«По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к «оранжевой» зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпам может перескочить через «желтую» и оказаться сразу в «оранжевой» зоне», — отметил Осачук.
По его словам, область самостоятельно не будет вводить никаких ограничений, пока государственная комиссия не примет соответствующее решение. Осачук призвал людей вакцинироваться как можно быстрее.
- По данным Киевской школы экономики, коэффициент выявления новых случаев коронавируса в Украине превысил предельно допустимый для «зеленой» зоны показатель (4%), вскоре страна может выйти из нее. По мнению экспертов, ситуация пока контролируемая, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти: каждая пятая реанимационная койка занята пациентом с ковидом, на 14% больше занято коек с кислородом.