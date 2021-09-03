Минкультуры изменит систему закупки книг в библиотеки после ряда скандалов. Что нового готовят

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Министерство культуры и информационной политики обещает усовершенствовать систему отбора книг для закупки в библиотеки и добавить новые критерии. Недавно там обещали остановить закупку книги «Чтобы в 16 не было поздно» Марины Ланге для библиотек из-за устоявшихся гендерных стереотипов.

Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 3 сентября.

Для усовершенствования системы закупок создадут рабочую группу. В ее состав войдут представители Минкультуры, Украинского института книги, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики, эксперты по противодействию дискриминации, представители общественных организаций и народные депутаты. Группа пересмотрит критерии для отбора книг, которые подают издатели, и внесет требование соответствия антидискриминационному законодательству.

Заместитель министра культуры Лариса Петасюк рассказала, что отбором книг для библиотек занимаются исключительно экспертные советы, а Министерство культуры получает на утверждение уже финальный перечень. Она отметила, что иногда к закупкам рекомендуют книги, которые не учитывают нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора и его критерии надо посмотреть.

Изменят и работу экспертных комиссий: расширят перечень обязательных специалистов и условия их работы (сейчас они работают бесплатно — как волонтеры).

Директор Украинского института книги Александра Коваль отметила, что они выступают против цензуры, но и дискриминации нет места.

В августе стало известно, что для библиотек закупят книгу «Чтобы в 16 не было поздно» Марины Ланге. Это сразу вызвало возмущение в соцсетях: автора обвинили в том, что она транслирует гендерные стереотипы и предубеждения, и провоцирует виктимное поведение девочек. В частности, в своей книге она утверждает, что «девочки уже рождаются с женскими качествами», а мальчикам «ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства». В ситуацию вмешался министр культуры Александр Ткаченко, а издатель решил отозвать книгу из процесса закупок для библиотек.

Ранее этим украинские библиотеки пополнились комиксами новозеландской писательницы и иллюстратора Кейти ОʼНилл «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Книга рассказывает о приключениях и отношениях двух девушек-принцесс. Но такой сюжет не понравился депутатам, религиозным общинам и активистам, потому что комикс заканчивается объятиями девушек, которые напоминают свадьбу, и намеком на поцелуй.