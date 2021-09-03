В Украине стартовал конкурс в Высший совет правосудия

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия (ВРП).

Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

«В связи с представлением Комитета ВРУ по вопросам правовой политики от 2 сентября 2021 года объявляется о проведении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия и о начале приема документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, документы от претендентов на должность будут принимать до 24 часов 27 сентября (в электронной форме через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти) или до 18 часов этого же дня — в бумажной форме.

На должность члена ВРП может быть избран гражданин Украины не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в области права не менее 15 лет, который относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

В то же время гражданин не может быть избран членом ВРП, если он на день избрания является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвующей в политической деятельности; является избранным на выборную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Высший совет правосудия — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Только ВРП имеет право на назначение или увольнение судей, на вынесение судьям различных наказаний, на дачу согласия на задержание судьи и прочее.

В состав ВРП входит 21 член, избираемых съездом судей (10 членов), президентом (2), Верховной Радой (2), съездом адвокатов (2), конференцией прокуроров (2), съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (2). Также членом ВРП по должности является глава Верховного суда.