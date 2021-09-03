На двух таможнях разоблачили коррупционные схемы по растаможке грузовиков. Ущерб — минимум 16 миллионов гривен

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Nigel Tadyanehondo / Unsplash

На Волынской и Ровенской таможнях правоохранители разоблачили коррупционные схемы по растаможке грузовиков, которые причинили государству убытки на миллионы гривен.

Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Служба безопасности, которые проводили следственные действия.

На Волынской таможне, по данным следствия, в 2017 и 2018 годах в таможенных декларациях дельцы занижали реальный возраст автомобилей, что позволяло уменьшать размер ставки налога, а двое бывших инспекторов таможни «не заметили» этого, из-за чего государство недополучило более миллиона гривен.

Двум бывшим инспекторам сообщили о подозрении в служебной халатности (ст. 367 УК).

В Ровенской области разоблачили схему должностных лиц таможенных постов «Ровно» и «Дубно», которые в сговоре с предпринимателями действовали по той же схеме — в течение 2018—2020 годов на постах по заниженному коэффициенту акцизного сбора растаможили более 300 грузовиков. Предварительная сумма ущерба — более 15 миллионов гривен.

При обысках в рамках дела о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК) в Полесской таможне изъяли оргтехнику и документацию с доказательствами.