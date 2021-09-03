В Черновцах женщина ворвалась на сессию горсовета и пыталась ударить мэра
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- Костя Андрейковец
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В Черновцах на сессию городского совета ворвалась неизвестная женщина и с криками несколько раз попыталась ударить мэра Романа Кличука.
Об этом сообщает местное издание «Чернівецький промінь».
На видеозаписи видно, как женщина, размахивая документами и с криками «Вы меня достали!», пыталась ударить городского главу по лицу. После этого женщина с нецензурной бранью обратилась к депутатам. «Какую наркоту вы употребляете», — спросила она.
На вопросы депутатов о причине скандала она не ответила. Через несколько минут ее из зала вывел полицейский.
Правоохранители составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173). Женщине грозит штраф до 199 гривен, общественные работы или админарест на 15 суток.
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