В Черновцах женщина ворвалась на сессию горсовета и пыталась ударить мэра

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В Черновцах на сессию городского совета ворвалась неизвестная женщина и с криками несколько раз попыталась ударить мэра Романа Кличука.

Об этом сообщает местное издание «Чернівецький промінь».

На видеозаписи видно, как женщина, размахивая документами и с криками «Вы меня достали!», пыталась ударить городского главу по лицу. После этого женщина с нецензурной бранью обратилась к депутатам. «Какую наркоту вы употребляете», — спросила она.

На вопросы депутатов о причине скандала она не ответила. Через несколько минут ее из зала вывел полицейский.

Правоохранители составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173). Женщине грозит штраф до 199 гривен, общественные работы или админарест на 15 суток.