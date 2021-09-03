Паралимпиада в Токио: гребец Емельянов принес Украине золото, а велогонщик Дементьев — серебро

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Украинские спортсмены в десятый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио завоевали еще три медали — одну золотую и две серебряные.

Золотую медаль добыл гребец Сергей Емельянов на байдарке-одиночке в классе KL3, преодолев дистанцию ​​в 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил соперника из России на 0,1 секунды.

Николай Синюк на байдарке-одиночке на 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2.

Велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в шоссейной гонке в классе С4-5. Для Дементьева это третья медаль в Токио. В 32-километровой гонке с раздельным стартом он выиграл серебро, а на велотреке на дистанции 4 000 метров стал бронзовым призером соревнований.