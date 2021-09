Группа ABBA анонсировала новый альбом после 39-летнего перерыва

Новости

Шведская группа ABBA анонсировала свой первый за 39 лет альбом — Voyage. Он выйдет 5 ноября перед «революционным» шоу, на котором голограммы участников группы выполнят такие хиты, как “Mamma Mia” и “Waterloo”.

«Сначала это были всего две песни, а потом мы сказали: «Ну, может, нам стоит сделать еще несколько», — сказал певец Бенни Андерссон. В итоге они записали 10 треков, премьера двух из которых состоялась в четверг, 2 сентября, на пресс-конференции.

Первая песня — “I Still Have Faith In You” (нежная фортепианная баллада). Вторая — “Donʼt Stoot Me Down”.

В поддержку нового альбома с 27 мая 2022 года в Лондоне на специально созданной концертной площадке состоится серия шоу: голограммы участников ABBA появятся на сцене вместе с десятью музыкантами из сопроводительной группы. Билеты на эти концерты начнут продаваться 7 сентября.

О планах выпустить новые песни группа сообщала в 2018 и 2020 годах, а в 2016 году объявила о планах провести голографический тур. Из-за пандемии и «технических проблем» выпуск песен и шоу затянулись, но теперь, вероятно, группа решила не откладывать реализацию планов.