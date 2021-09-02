В Британии Amazon будет платить 88 евро персоналу, который вовремя приходит на работу

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Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов (около 88 евро) работникам на отдельных локациях в Великобритании, которые вовремя приходят на работу.

Об этом сообщает ВВС.

Вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни одного пропуска согласно утвержденному графику. Однако сюда не будут учитываться выходные, которые человек получил из-за инвалидности или инфицирования коронавирусом.

Компания предполагает, что такое вознаграждение позволит удовлетворить высокий спрос на услуги Amazon во время рождественских праздников. Бонусы будут выплачивать раз в неделю.

Ранее Amazon заявила, что разыграет среди своих вакцинированных работников денежный приз в размере $500 тысяч, автомобили и путевки.

Amazon — это крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет, основанная в 1994 году. Выручка Amazon в 2020 году составила 386,1 миллиарда долларов (в 2019 году было 280,5 миллиарда долларов). Сам Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes его состояние достигает 196,2 миллиарда долларов.