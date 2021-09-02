В России прекратил существование «Фонд борьбы с коррупцией» Навального

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Российский «Фонд борьбы с коррупцией», созданный оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил существование как юридическое лицо.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на госреестр юрлиц на сайте Федеральной налоговой службы.

Согласно данным реестра, ФБК ликвидирован 31 августа.

Бывший директор фонда Иван Жданов написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента».