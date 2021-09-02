В России прекратил существование «Фонд борьбы с коррупцией» Навального
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Российский «Фонд борьбы с коррупцией», созданный оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил существование как юридическое лицо.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на госреестр юрлиц на сайте Федеральной налоговой службы.
Согласно данным реестра, ФБК ликвидирован 31 августа.
Бывший директор фонда Иван Жданов написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента».
- ФБК был основан Навальным в 2011 году как некоммерческая организация, которая занималась расследованиями коррупции чиновников и высшего руководства России. В 2017 и 2018 годах Навальный через ФБК распространял предвыборную агитацию и собирал протестные акции по всей России.
- В 2019 году фонд внесли в реестр «иностранных агентов», а уже в июне 2020 года суд признал «экстремистскими организациями» ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Навального. Суд потребовал прекратить их деятельность.
- Международные правозащитные организации, Евросоюз и США осудили решение суда.