В Японии снова обнаружили примеси в вакцине Moderna — названы возможные причины

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В Японии снова обнаружили посторонние примеси в вакцине против коронавируса от компании Moderna. Это четвертый подобный инцидент менее чем за неделю.

Об этом сообщают Reuters и ВВС.

Власти префектуры Канагава сообщили, что один из фармацевтов обнаружил несколько черных частиц в одном флаконе при проверке на наличие посторонних веществ перед тем, как развозить вакцину в прививочные центры. Флакон был из партии, которую уже используют для вакцинации, — прививки получили около 3 790 человек.

Всю партию запретили для использования, а компания-дистрибьютор вакцины Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. забрала все флаконы. Пока неизвестно, вредны ли эти примеси для организма человека, но ранее, после первых сообщений о примесях Takeda приостановила поставку 1,63 миллиона доз Moderna из предосторожности.

Moderna и испанская фармацевтическая компания Rovi, которая разливает вакцину во флаконы, считают, что причиной попадания примесей может быть проблема на испанской производственной линии. Европейские регуляторы безопасности уже начали расследование.

Министерство здравоохранения Японии тем временем опубликовало номера партий, чтобы люди могли проверить свои уколы. Министр здравоохранения заявил, что инородные тела в дозах, обнаруженные в префектуре Окинава, вероятно, появились из-за неправильного использования игл при открытии флаконов. Черными частицами могут быть элементы резиновой пробки.