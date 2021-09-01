Турция строит свой «Пентагон» в форме полумесяца. Эрдоган заявил, что комплекс должен «внушать страх врагам»

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Турция к 2023 году планирует построить свой собственный «Пентагон» в Анкаре под названием Ay Yıldız («Полумесяц и звезда»). Это будет военно-административный комплекс зданий Министерства национальной обороны, который должен быть минимум на 30% больше американского Пентагона.

Президент страны Реджеп Эрдоган 30 августа в Анкаре провел церемонию начала строительства комплекса «централизованной и единой системы обороны». В здании, которое, по словам президента, должно «внушать страх врагам Турции и доверие друзьям» будут находиться Минобороны, Генштаб и командования всех видов войск.

Площадь комплекса составит более 890 тысяч квадратных метров. Он сможет вмещать до 15 тысяч сотрудников. На центральном въезде в комплекс будет здание в форме звезды, которое будет использоваться под выставки, а в центре комплекса — здание в форме полумесяца. В нем будут проходить церемонии. Проект будет повторять символ на флаге турецкого государства.

На месте будущего комплекса Минобороны уже начались первые строительные работы.