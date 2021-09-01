Папа Франциск опроверг информацию о своей возможной отставке

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Папа Римский Франциск не думает об отставке и живет «совершенно нормальной жизнью» после перенесенной в июле операции.

Об этом сообщает Reuters.

В интервью испанской радиостанции COPE, 84-летний понтифик опроверг сообщения в итальянской прессе о том, что он может уйти в отставку. «Мне даже не приходило такое в голову», — сказал он.

Папа уверен, что примет участие в конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго в ноябре. В интервью понтифик поблагодарил врача в Ватикане за то, что он убедил его сделать операцию по удалению части толстой кишки, а не продолжать лечение антибиотиками и другими лекарствами, как предпочитали некоторые врачи.

«Он спас мне жизнь. Теперь я могу есть все, что не мог раньше... Я веду совершенно нормальный образ жизни», — сказал он, добавив, что ему удалили 33 сантиметра кишечника. Франциск также добавил, что помимо климатической конференции, намерен в сентябре посетить Венгрию и Словакию, а позже — Кипр, Грецию и Мальту.

Ранее итальянская газета Libero сообщила, что в Ватикане «витает в воздухе конклав». В сообщении утверждалось, будто Папа Франциск говорил о намерении уйти в отставку в связи с его 85-летием в декабре.