Глава партии СН Корниенко: Нардепы готовят поправки в проект Большого государственного герба
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Сергей Бортник / «Бабель»
Народные депутаты готовят поправки в законопроект о Большом гербе Украины. Многих беспокоит корона и физиология льва.
Об этом рассказал в интервью «НВ» глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, цитирует «Эспрессо».
«Комитет рекомендовал голосовать в целом. И я был сторонником этого. Но сейчас вижу, что мы открыли возможность внести те изменения, которые больше всего сейчас волнуют общество. Многих беспокоит прежде всего монархическая корона. На самом деле есть республики, в которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. Так же так есть дискуссии о анатомически-физиологических особенностей льва», — сказал Корниенко.
Сейчас депутаты готовят поправки в законопроект: к текстовому описанию надо добавлять эскиз, рассматривать это будут на заседании комитета.
- Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти 14 июля поддержал законопроект № 5712 президента Владимира Зеленского о Большом государственном гербе Украины.
- 24 августа Рада поддержала в первом чтении закон о Большом гербе Украины.
- Большой герб, который предложил Зеленский, отличается от того эскиза, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил почему: «У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме».