Глава партии СН Корниенко: Нардепы готовят поправки в проект Большого государственного герба

Новости

Сергей Бортник / «Бабель»

Народные депутаты готовят поправки в законопроект о Большом гербе Украины. Многих беспокоит корона и физиология льва.

Об этом рассказал в интервью «НВ» глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, цитирует «Эспрессо».

«Комитет рекомендовал голосовать в целом. И я был сторонником этого. Но сейчас вижу, что мы открыли возможность внести те изменения, которые больше всего сейчас волнуют общество. Многих беспокоит прежде всего монархическая корона. На самом деле есть республики, в которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. Так же так есть дискуссии о анатомически-физиологических особенностей льва», — сказал Корниенко.

Сейчас депутаты готовят поправки в законопроект: к текстовому описанию надо добавлять эскиз, рассматривать это будут на заседании комитета.

Верховна Рада України