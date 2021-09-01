Украинец Крипак завоевал свое третье золото на Паралимпиаде в Токио

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Міністерство молоді та спорту України

Украинский атлет Максим Крипак завоевал свою третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

«Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. Золото у Максима Крипака из Украины», — говорится в сообщении. Серебро в этом заплыве завоевал нидерландец Бас Таккен, бронзу — Томас Галлахер из Австралии. Всего в Токио Крипак взял пять медалей.

Украина опустилась на шестое место в медальном зачете. В активе украинцев 71 медаль — 16 золотых, 34 серебряные и 21 бронзовая.