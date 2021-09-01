В Австрии украинская семья попала в ДТП — погибли два ребенка

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Rico Löb / Pixabay

В Австрии украинская семья попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Kronen Zeitung.

Автомобиль с итальянским номерным знаком, в котором ехала семья из Украины с двумя детьми, сломался около 05:15 утра во вторник на трассе в направлении города Медлинг, а затем остановился на третьей полосе.

За ним ехал автомобиль, за рулем которого был 40-летний австриец. Он не смог вовремя затормозить и на полном ходу врезался в стоявшую машину. В результате аварии 6-летний мальчик, который находился на заднем сиденье, погиб на месте. Его 2-летнего брата госпитализировали вертолетом в больницу, где он умер через несколько часов.

Родители мальчиков получили травмы и были доставлены в больницу города Баден. Австриец, который врезался в авто украинской семьи, получил легкие травмы.