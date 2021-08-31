Население Ирландии впервые после переписи в ХІХ веке превысило 5 миллионов человек

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Wynand van Poortvliet / Unsplash

Население Ирландии составляет около 5,01 миллиона человек — это первый раз, когда численность населения превысила пять миллионов после переписи 1851 года (тогда было 5,11 миллиона).

Об этом сообщает BBC.

Также нынешний показатель на 2,19 миллиона больше результата переписи 1961 года. В Центральном статистическом управлении Ирландии заявили, что за 12 месяцев население выросло на 34 тысячи человек благодаря «чистой» миграции и естественному приросту.

В апреле в Ирландской Республике проживали 742 300 человек в возрасте 65 лет и старше, что на 17,9% больше, чем пять лет назад. Также к апрелю 2021 года численность населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 22 200 человек.

Статистик Джеймс Хегарти рассказал ирландскому телеканалу RTÉ, что последние статистические данные отражают некоторые демографические и социальные последствия пандемии. Так, например, из-за нестабильной ситуации в мире с коронавирусом в Ирландию вернулись жить более 30 тысяч ирландцев. В то же время 22 тысячи ирландцев уехали жить за границу.

«Это только в третий раз с 2010 года, когда вернулось больше ирландцев, чем осталось», — сказал он и добавил, что с 2016 года население в целом возросло примерно на 6%.