Зеленский встретился в США с руководителем NASA и обсудил сотрудничество в космической отрасли
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- Ангелина Шеремет
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Офис президента / Telegram
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский заявил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.
Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проектах «Антарес», программе исследования Луны «Артемида», а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими космическими технологиями.
«Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использования космического пространства в мирных целях — важный компонент партнерства между Украиной и США», — отметил Зеленский.
Кроме этого, руководитель NASA принял приглашение Зеленского посетить Украину.
- 24 февраля 2021 года новым главой Государственного космического агентства Украины стал Владимир Тафтай. Он работал начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики. В сентябре 2020 года перешел на должность вице-президента по интеллектуальным вопросам государственного предприятия «Антонов».