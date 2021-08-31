Зеленский встретился в США с руководителем NASA и обсудил сотрудничество в космической отрасли

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.

Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проектах «Антарес», программе исследования Луны «Артемида», а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими космическими технологиями.

«Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использования космического пространства в мирных целях — важный компонент партнерства между Украиной и США», — отметил Зеленский.

Кроме этого, руководитель NASA принял приглашение Зеленского посетить Украину.