Правление Федерации футбола Исландии подает в отставку — оно скрыло, что игрока сборной обвинили в сексуальном насилии

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Члены правления Федерации футбола Исландии массово подают в отставку. Они скрыли обвинения в сексуальном насилии в адрес игрока сборной.

Об этом пишет AFP.

В пятницу, 27 августа, на исландском телевидении 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоттир рассказала о случаях сексуального насилия со стороны игрока сборной страны по футболу. Она отметила, что инцидент произошел в сентябре 2017 года в одном из ночных клубов Рейкьявика. Тогда футболист хватал ее за промежность и таскал за шею, а потом напал на нее вместе с другим мужчиной.

Девушка и еще одна женщина в ту ночь написали заявление в полицию на игрока сборной. Она также рассказала, что знает о еще минимум шести случаях, когда футболистов сборной обвиняли в сексуальном насилии.

СМИ выяснили, что речь идет об исландском футболисте Кольбейне Сигторсоне. Его клуб, шведский «Гетеборг», 31 августа обнародовал заявление, в котором подтвердил, что к инциденту причастен один из игроков команды, не называя фамилии. Там отметили, что заявление в полицию действительно было, но правоохранители не расследовали дело, потому что стороны договорились между собой.

Впоследствии было установлено, что глава Федерации футбола Исландии Гудни Бергсон солгал, когда заявил на телевидении, что федерация не получала никаких жалоб или любых других заявлений о том, что кого-то обвиняли в сексуальном насилии.

Бергсон подал в отставку еще в пятницу, 27 августа. В понедельник все 16 членов правления Федерации тоже заявили о своей отставке. Сигторсона временно отозвали из расположения национальной сборной.