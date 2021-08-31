Маски и COVID-сертификаты у родителей. КГГА опубликовала ограничения, которые будут действовать в учебных заведениях

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Киевгорадминистрация опубликовала ограничения, которые будут действовать в учреждениях образования с 1 сентября из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В случае, если город будет оставаться в «зеленой» зоне карантина, будет запрещено:

проведение массовых мероприятий без надетых всеми участниками защитных масок;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

индивидуальное посещение заведений родителями, вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действителен 72 часа).

В случае, если Киев перейдет в «желтую» или «оранжевую» зону, к предыдущим ограничениям добавится запрет:

на посещение учебных заведений школьниками и студентами и проведение массовых мероприятий, если менее 80% персонала будут вакцинированы;

посещение учебных заведений школьниками и студентами, если на самоизоляции после контакта с больным коронавирусом находится более 50% учащихся и персонала;

проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

Образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учеников или студентов превышает проектную мощность заведения.

В случае, если Киев перейдет в «красную» зону, к предыдущим ограничениям добавится запрет на посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее учащимися, кроме: учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений; учащихся 1—4 классов средних школ; учащиеся, которые участвуют в аттестации; лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.

Последнее условие будет действовать при наличии у более чем 80% персонала заведения документа о полном курсе вакцинации. Кроме того, в КГГА добавили, что родительские консультации или собрания должны проводиться в онлайн-режиме при всех уровнях эпидемической безопасности.