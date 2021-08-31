Украинские спортсмены получили еще одну золотую и две серебряные медали на Паралимпиаде в Токио. Не обошлось без скандала
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Украинцы завоевали еще три медали — одну золотую и две серебряные.
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.
Так, в толкании ядра среди мужчин (F20) победу одержали Максим Коваль (золото) и Александр Яровой (серебро). Коваль толкнул ядро на 17,34 метра, другой украинец показал очень близкий результат — 17,3 метра.
Отметим, сначала чемпионом назвали малазийца Мухаммада Зияда Золкефли с рекордным результатом в 17,94 метра, однако впоследствии спортсмена дисквалифицировали.
Глава Министерства здравоохранения Малайзии назвал это решение «позорным».
«Абсолютный позор, противоречащий духу Паралимпиады. Если это было нарушением [правил] комнаты сбора, вы не должны были позволить им участвовать в первых соревнованиях. Подло и мелко. Украденная золотая медаль и мировой рекорд», — написал он в Twitter.
Еще одну серебряную медаль завоевала украинка Юлия Шуляр в забеге среди женщин на 400 метров (Т20).
- Украина сохраняет за собой пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Команда завоевала 66 наград — 15 золотых, 32 серебряных и 19 бронзовых медалей.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7х7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.