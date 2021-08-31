Украинские спортсмены получили еще одну золотую и две серебряные медали на Паралимпиаде в Токио. Не обошлось без скандала

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Украинцы завоевали еще три медали — одну золотую и две серебряные.

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.

Так, в толкании ядра среди мужчин (F20) победу одержали Максим Коваль (золото) и Александр Яровой (серебро). Коваль толкнул ядро на 17,34 метра, другой украинец показал очень близкий результат — 17,3 метра.

Отметим, сначала чемпионом назвали малазийца Мухаммада Зияда Золкефли с рекордным результатом в 17,94 метра, однако впоследствии спортсмена дисквалифицировали.

Глава Министерства здравоохранения Малайзии назвал это решение «позорным».

«Абсолютный позор, противоречащий духу Паралимпиады. Если это было нарушением [правил] комнаты сбора, вы не должны были позволить им участвовать в первых соревнованиях. Подло и мелко. Украденная золотая медаль и мировой рекорд», — написал он в Twitter.

Еще одну серебряную медаль завоевала украинка Юлия Шуляр в забеге среди женщин на 400 метров (Т20).