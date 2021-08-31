Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек

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Трое украинских альпинистов пострадали при сходе лавины на горе Казбек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление Министерства чрезвычайных ситуаций Северной Осетии.

«Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Казбек расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии. Высота горы составляет 5 033 метра.