В Гватемале двух экс-генералов будут судить по обвинению в геноциде
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Гватемале двое бывших генералов предстанут перед судом по обвинению в геноциде этнической группы майя иксиль в 1978—1982 годах.
Об этом сообщает Reuters.
В геноциде, преступлениях против человечности и насильственном похищении людей обвиняются бывший начальник Генерального штаба армии 88-летний Мануэль Бенедикто Лукас Гарсия и экс-начальник разведывательного отдела Генштаба Мануэль Антонио Кальехас.
Их подозревают в организации истребления народа майя иксиль во время гражданской войны в департаменте Киче. Там было зафиксировано 31 массовое убийство представителей иксиль. Также жертвами пыток, похищений, изнасилований и убийств стали 1 731 человек. Всего военные уничтожили 23 коренных поселения.
Экс-генералам обвинения в геноциде выдвинуты еще 40 лет назад. С 2018 года Гарсия и Кальехас отбывают 58-летние тюремные сроки за изнасилование и похищение.
Арихепископ Гватемалы и глава Ассоциации правосудия по примирению призвали не допустить амнистии обвиняемых.
- Гражданская война в Гватемале началась в 1960 году и продолжалась до 1996 года. Она представляла собой серию вооруженных конфликтов, в которых погибли около 200 тысяч человек и еще 45 тысяч пропали без вести.