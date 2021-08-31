В Украине за сутки вакцинировали 150 тысяч человек, коронавирусом заболели 1 356 украинцев

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за прошедшие сутки, 30 августа, вакцинировали от коронавируса 150 482 человека. Первую дозу получили 50 690 человек, а вторую — 99 792.

Как сообщает Министерство здравоохранения, всего с начала прививочной кампании в Украине полностью вакцинировали 3 722 707 человек.

Что касается количества больных коронавирусом, за прошедшие сутки выявили 1 356 заражений. Больше всего — в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях. В больницы попали 470 человек, а умерли от осложнений — 51.

Всего с начала пандемии в стране выявили 2 286 296 случаев коронавируса. Умерли от него 53 789 человек.