Полиция считает, что во время резонансного ДТП нардеп Трухин не был за рулем Audi. Материалы производства

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«Бабель»

Правоохранители, которые занимаются расследованием резонансного ДТП с участием авто с нардепом «Слуги народа» Александром Трухиным, считают, что автомобилем Audi управлял не он. Об этом идет речь в материалах производства, которые есть в распоряжении «Бабеля».

Расследование по уголовному производству, которое открыли после аварии 23 августа, ведет отдел преступлений в сфере транспорта Главного управления национальной полиции (СУ ГУНП) в Киеве.

В материалах указывается, что за рулем Audi A8 был Виктор Склема, а пассажирами — Александр Трухин и Фахраддин Мухтаров. Авто двигалась в сторону столицы. Примерно в 15:45 в километре от Харьковской площади в Киеве Audi врезалась сначала в Ford Kuga, а затем — в Daewoo Lanos.

Всего в результате аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8.

Полиция уже изъяла Audi, сейчас авто находится на территории для хранения временно задержанных транспортных средств в столице. Автомобиль 24 августа был признан вещественным доказательством в уголовном производстве.