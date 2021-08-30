Десятки СМИ удалили новости об аварии с участием нардепа Трухина из «Слуги народа». Партия, МВД и сам «слуга» молчат

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Десятки украинских изданий удалили или отредактировали свои новости о ДТП с участием депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа», заместителя главы бюджетного комитета Александра Трухина, которая произошла 23 августа на Бориспольской трассе у въезда в Киев.

Всего в аварии столкнулись три авто (Audi A8, Ford Kuga и Daewoo Lanos), а травмы получили шесть человек. Среди пострадавших был председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи, его помощник Роман Лишень. Эту информацию сразу же подтвердили в УАФ.

Виновником ДТП, по данным СМИ, был именно Трухин, который управлял Audi. Позже новости об аварии с участием нардепа «Слуги народа» начали исчезать с сайтов, а журналисты сообщили о том, что за удаление материалов им предлагают деньги. В частности, об этом написала шеф-редактор издания ИА «Центр новостей» Ольга Витак, главный редактор издания «Трибуна» Олег Щербаков, а также автор проекта «Зупини_Лося» Константин Андриюк.

В общей сложности журналисты насчитали уже более 30 изданий, которые удалили или же отреагировали свои публикации с упоминанием о ДТП с участием Трухина. Речь идет о УНИАН, «Футбол 24», UA-Football, Football.ua, Сегодня, ТСН, Depo.ua, «Гордон» и других.

Телеканал Kyiv LIVE опубликовав короткий сюжет об аварии, на котором есть кадры с нардепом. Однако позже тоже удалил его, впоследствии журналисты все же опубликовали это видео снова.

В полиции подтвердили факт ДТП, однако без упоминания нардепа.

В «Слуге народа» «Бабелю» сообщили, что позже аварию с участием Трухина прокомментирует руководитель партии Александр Корниенко. Но на момент публикации материала он никаких заявлений по поводу ДТП не сделал. На запросы журналистов не реагируют и в МВД. Аварию также никак не прокомментировал и сам Трухин.

Водитель Daewoo Lanos Валентин, который также пострадал в ДТП, рассказал «Бабелю», не видел, кто именно находился за рулем Audi. Он подтвердил, что полиция возбудила дело по факту аварии. Но кто именно стал его фигурантом Валентин не знает.

Шеф-редактор сайта телеканала «Прямой» Виктор Ведмидь (фигурирует в перечень изданий, которые выдали материал о ДТП) рассказал «Бабелю», что редакция удалила одну из двух новостей об аварии, поскольку она дублировали информацию предыдущей. После скандала удаленную новость вернули.

Александра Трухина в 2019 избрали депутатом Верховного Совета XI созыва от партии «Слуги народа» по избирательному округу №40, что в Днепропетровской области. Сейчас он занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова.

До того, как Трухин попал в парламент, он был депутатом Полтавского областного совета от «Блока Петра Порошенко» по округу №6 (Глобинский район).