На юг США обрушился ураган «Ида» – самый мощный за 150 лет
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- Костя Андрейковец
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На южное побережье США (штаты Луизиана и Миссисипи) обрушился ураган «Ида», которому синоптики дали четвертую категорию из пяти возможных - скорость ветра достигает 240 км в час
Как сообщает CNN, 16 лет назад ураган «Катрина», который причинил большие разрушения, имел 3-ю категорию и был слабее.
Власти Луизианы заявили, что «Ида» самый мощный ураган за последние более чем 150 лет и он станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона.
Президент США Джо Байден сказал, что тяжелые последствия для побережья неизбежны. В первую очередь сильно пострадает электроснабжение, на восстановление которого уйдут недели.
В Луизиане уже без света остались около миллиона человек, а Новый Орлеан, откуда эвакуировались тысячи жителей, полностью обесточен. Сейчас для Нового Орлеана и его округов действует предупреждение о внезапном наводнении.
В результате стихии погиб как минимум один человек в городе Преривиль.
- На прошлой неделе в Теннесси из-за наводнений погибли более 22 человек. Дожди навредили сельской местности, размыв дороги и повредив вышки связи и телефонные линии.
- До этого от урагана «Генри» страдал Нью-Йорк, где ввели режим чрезвычайной ситуации. 22 августа в Мексике пронесся ураган «Грейс».