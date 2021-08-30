На юг США обрушился ураган «Ида» – самый мощный за 150 лет

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На южное побережье США (штаты Луизиана и Миссисипи) обрушился ураган «Ида», которому синоптики дали четвертую категорию из пяти возможных - скорость ветра достигает 240 км в час

Как сообщает CNN, 16 лет назад ураган «Катрина», который причинил большие разрушения, имел 3-ю категорию и был слабее.

Власти Луизианы заявили, что «Ида» самый мощный ураган за последние более чем 150 лет и он станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона.

Президент США Джо Байден сказал, что тяжелые последствия для побережья неизбежны. В первую очередь сильно пострадает электроснабжение, на восстановление которого уйдут недели.

В Луизиане уже без света остались около миллиона человек, а Новый Орлеан, откуда эвакуировались тысячи жителей, полностью обесточен. Сейчас для Нового Орлеана и его округов действует предупреждение о внезапном наводнении.

В результате стихии погиб как минимум один человек в городе Преривиль.