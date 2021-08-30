Встречу Зеленского и Байдена вновь перенесли
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Facebook / Офіс президента
Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.
Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Белый дом.
Изначально встреча президентов должна была состояться 30 августа, потом ее перенесли на 31 августа, а сейчас на 1 сентября. При этом, у Зеленского на 1 сентября в США были запланированы другие мероприятия.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня: 31 августа и 1 сентября.
- В Белом доме ранее заявили, что Украине во время визита Зеленского будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
- Президенты обсудят ситуацию с безопасностью, вопрос Донбасса, российский газопровод «Северный поток — 2» и гарантии для Украины после его запуска, а также экономическое сотрудничество, в частности инвестиции. США со своей стороны поднимут вопрос о борьбе с коррупцией и имплементации реформ.